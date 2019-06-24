ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بالختام وسط ترقب قمة العشرين

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، في تداولات حذرة مع ترقب المستثمرين لقمة رؤساء مجموعة الدول العشرين.

ويأتي أداء البورصة اليابانية مع بقاء المستثمرين على الهامش قبل اجتماع مرتقب بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين يومي 28 و29 يونيو/حريزان في أوساكا اليابانية.

ويأمل المستثمرون أن يساعد دونالد ترامب وشي جين بينغ في إعادة بدء المحادثات العالقة لحل الحرب التجارية بين البلدين.

كما ينظر المستثمرون باهتمام إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قال ترامب في عطلة الأسبوع الماضي إنه لا يسعى للحرب مع طهران بعد أن زعمت الإدارة الأمريكية بأن إيران أسقطت طائرة درون تابعة لها في الأسبوع الماضي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 21285.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فارتفع كذلك بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1547.7 نقطة.

وبحلول الساعة 6:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 107.44 ين.