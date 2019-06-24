مؤسسة النقد السعودية تطلق منصة "إيصال" لفواتير الأعمال

الرياض – مباشر: أطلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال "منصة إيصال" التي طورتها المدفوعات السعودية.

وتعد "إيصال" منصة وطنية مهمة في مجال رقمنة مدفوعات قطاع الأعمال؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس". وتم إطلاق المنصة بحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل بن محمد أبانمي.

وأكد الخليفي، أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويقوم على عدة ركائز؛ من أهمها العمل على رفع نسبة المعاملات غير النقدية، وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في القطاع المالي.

وأضاف الخليفي، أنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتبني الكامل لمستهدفات ومرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي، عملت المؤسسة على إطلاق منصة إيصال؛ بهدف توفير المزيد من الحلول الرقمية التي ستساهم في خفض تكاليف المعاملات المالية.

وتابع: إلى جانب تعزيز كفاءة البيئة المؤسسية؛ من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وإتاحة دفعها إلكترونياً.

وأوضح الخليفي، أنه جرى تصميم منصة إيصال لتكون عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، عبر تقديم مزايا تسهل على المنشآت عمليات إدارة الفواتير والمدفوعات، وإمكانية عرض تفاصيل الفواتير، وملخص العمليات، وتتبع حالة دفع الفواتير، ومطابقة العمليات وتسوية المبالغ المحصلة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متكاملة.

وأشار الخليفي، إلى أن لمنصة " إيصال" إسهام أشمل في مجال تعزيز الشفافية بين المتعاملين من خلالها، مع الحد من مخاطر التحصيل النقدي وخفض تكاليفه، وكذلك ضمان دقة رصد التدفقات المالية إلى الجهات الحكومية وأغراض المالية العامة.

وبين محافظ "ساما"، أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تطور نظام مدفوعاتٍ وطني ومستقل بالكامل عن أنظمة المدفوعات العالمية، وذلك منذ عام 1990 الذي شهد إطلاق نظام الشبكة السعودية.

وكان للمملكة السبق والريادة على مستوى الشرق الأوسط في مجال نظام الحوالات والتسويات الآنية (نظام سريع) وذلك في عام 1997، تلا ذلك إطلاق أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونياً (وهو نظام سداد الذي أطلق في عام 2004).

وساعدت هذه الخطوات التي أدت إلى تأسيس منظومة متكاملة لخدمات المدفوعات الرقمية؛ على وضع المملكة في أعلى المراتب حسب تصنيف تقرير بنك التسويات الدولية بخصوص نظم المدفوعات الوطنية.

وأكد الخليفي، أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون جميع الأطراف، والعمل المشترك الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء.

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