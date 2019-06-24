اعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة

بند توضيح مقدمة يسر شركة القصيم القابضة للإستثمار أن تعلن عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على شركة مخابزكم المتطورة المحدودة بنسبة (67.1%) والتي تمثل ما نسبتة (20%) من شركة المخابز السعودية تاريخ توقيع المذكرة 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 الجهة التي تم التوقيع معها شركة مخابزكم المتطورة المحدودة موضوع المذكرة الإستحواذ على حصة تصل إلى 67.1% في شركة مخابزكم المتطورة المحدودة والتي تمثل ما نسبته (20%) في شركة المخابز السعودية المحدودة

تعتبر المذكرة قابلة للتمديد ، واشتملت مذكرة التفاهم على اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ وسيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الإنتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة

وتتضمن مذكرة التفاهم أنه في حال المضي قدماً في هذه الصفقة أن تتحول حصة شركة القصيم القابضة للاستثمار في شركة مخابزكم المتطورة المحدودة إلى حصة مباشرة في شركة المخابز السعودية لاحقاً بعد الإغلاق .

مدة المذكرة مدتها ٩٠ يوما من التوقيع أطراف ذات علاقة تؤكد الشركة بأنه لا يوجد طرف ذو علاقة الأثر المالي ستقوم شركة القصيم القابضة للإستثمار بالإعلان عن أي أثر مالي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينها. معلومات اضافية وتجدر الإشارة إلى أن نشاط شركة مخابزكم المتطورة المحدودة الحالي يتمثل في مكليتها التي تبلغ (32.44%) في شركة المخابز السعودية المحدودة التي تعمل في إنتاج خبز برجر وخبز ساندوتش وفطائر مجهزة ومغلفة وكعك وفطائر محلاه وفطائر فرنسية وكيك بموجب ترخيص صناعي (953) بتاريخ 9-3-1438هـ

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم رغبةً من مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للإستثمار بتنوع استثماراتها ودعماً لخططها وتطلعاتها المستقبلية ، ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 . مع العلم بأنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص القانوني والمالي سوف يتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة . و سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينه.