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الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية

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الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية

الكويت - مباشر: أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها جنوب المملكة العربية الشقيقة وأدى إلى استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين.

وأكد المصدر، بحسب بيان الخارجية، أن هذا العمل "الإرهابي" الذي استهدف مطاراً مدنياً يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صرح بأنه عند الساعة (21:10) من مساء يوم الأحد وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي.

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