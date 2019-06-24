مساهمو المملكة القابضة يقرون توزيعات الأرباح للعام 2018

الرياض ـ مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المملكة القابضة في اجتماعها أمس الأحد، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إنه تم إقرار ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2018م بواقع 50 هللة عن السهم بنسبة 5 بالمائة من رأسمال الشركة.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف، بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقـوائم المالية للعام 2018، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

كما تم إقرار الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليفت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن صفقة شراء الشركة لعدد 4.76 مليون سهم في شركة ليفت وبدون شروط تفضيلية.

وارتفعت أرباح المملكة القابضة بنسبة 2.7% خلال عام 2018، مقارنة بالعام 2017، وتراجعت الأرباح 33% بالربع الرابع.

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