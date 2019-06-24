الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية، بنسبة 12.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، بدعم مباشر من نمو الإيرادات.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن صافي الربح ارتفع إلى 54.02 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 48.02 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13.9بالمائة؛ بدعم من نمو إيرادات قطاع الأعمال وقطاع الأفراد؛ نتيجة زيادة الطلب على برنامج خدمة.

وأوضحت الشركة أنه في المقابل ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.2 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الأخرى الناتج عن عكس بعض المخصصات.

وسجلت الشركة نمواً بصافي الأرباح خلال 2018 بنسبة 6 بالمائة، إلى 220.56 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 208.03 مليون ريال تم تحقيقها خلال عام 2017.

وبدء التداول على سهم شركة مهارة للموارد البشرية في 18 يونيو/حزيران الجاري، ليكون ثالث إدراجات السوق الرسمي خلال عام 2019.

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