أخبار عاجلة

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط -
مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها السعودي -
أمريكا تصف استهداف مطار أبها بـ"العمل الجبان" -
ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بالختام وسط ترقب قمة العشرين -
مؤسسة النقد السعودية تطلق منصة "إيصال" لفواتير الأعمال -
اعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة -
الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية -
مساهمو المملكة القابضة يقرون توزيعات الأرباح للعام 2018 -
الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول -
بومبيو يصل إلى السعودية لعقد محادثات بشأن الأزمة مع إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول

Google+ Print
الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية،  بنسبة 12.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، بدعم مباشر من نمو الإيرادات.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن صافي الربح ارتفع إلى 54.02 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 48.02 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13.9بالمائة؛ بدعم من نمو إيرادات قطاع الأعمال وقطاع الأفراد؛ نتيجة زيادة الطلب على برنامج خدمة.

وأوضحت الشركة أنه في المقابل ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.2 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الأخرى الناتج عن عكس بعض المخصصات.

وسجلت الشركة نمواً بصافي الأرباح خلال 2018 بنسبة 6 بالمائة، إلى 220.56 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 208.03 مليون ريال تم تحقيقها خلال عام 2017.

وبدء التداول على سهم شركة مهارة للموارد البشرية في 18 يونيو/حزيران الجاري، ليكون ثالث إدراجات السوق الرسمي خلال عام 2019.

ترشيحات:

اليوم.. السوق السعودي يبدأ ثالث مراحل الانضمام لـ"فوتسي"

تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي

شهيد و7 مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا.. تدعو إيران للتوقف عن تهديد استقرار المنطقة

"التقاعد" السعودية توضح شروط حصول المستفيدين على معاش المتوفى

تقرير: 10.8 مليار دولار تدفقات أجنبية لـ"تداول" بانضمامه لـ"إم.إس.سي.أي"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية

الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية

مؤسسة النقد السعودية تطلق منصة "إيصال" لفواتير الأعمال

مؤسسة النقد السعودية تطلق منصة "إيصال" لفواتير الأعمال

بومبيو يصل إلى السعودية لعقد محادثات بشأن الأزمة مع إيران

بومبيو يصل إلى السعودية لعقد محادثات بشأن الأزمة مع إيران

بينهم مصريان... السعودية تكشف جنسيات جرحى "هجوم مطار أبها"

بينهم مصريان... السعودية تكشف جنسيات جرحى "هجوم مطار أبها"