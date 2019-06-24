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اليوم.. السوق السعودي يبدأ ثالث مراحل الانضمام لـ"فوتسي"

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اليوم.. السوق السعودي يبدأ ثالث مراحل الانضمام لـ"فوتسي" اليوم.. السوق السعودي يبدأ ثالث مراحل الانضمام لـ"فوتسي"

الرياض ـ مباشر: يبدأ سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية، في وقت سابق عن تمديد فترة مزاد الإغلاق، وفترة التداول على سعر الإغلاق، إلى 20 دقيقة، بجلسة يوم الخميس 20 يونيو / حزيران الجاري.

وقالت "تداول" إن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل، يوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، بحسب الإغلاق ليوم الخميس.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة ستمثل 25 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل.

وبدأت المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" في الأول من مايو /أيار الماضي.

وكانت المرحلة الأولى لانضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر "فوتسي راسل". قد بدأت في 18 مارس / آذار 2019.

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مباشر (اقتصاد)

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