إعلان إلحاقي من شركة المشروعات السياحية " شمس " عن آخر التطورات بشأن الاستحواذ على جزء من حصص ملاك مجموعة شركات حماية، وذلك بإتمامها شراء حصص ملكية بنسبة (53%) من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة، خلال المرحلة الأولى من الاستحواذ.

إلحاقا لإعلان شركة المشروعات السياحية " شمس" على موقع تدول بتاريخ 17-02- 2019م،

وتاريخ 15- 05 - 2019م،

بشأن توقيع مذكرة تفاهم بهدف الاستحواذ على جزء من حصص الملاك بمجموعة شركات حماية التالية أسماؤهم :-

1) شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه لنقل الأموال والذهب والمجوهرات والأحجار.

2) شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات الأمنية المدنية الخاصة.

3) شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة.

فإنه يسر شركة المشروعات السياحية " شمس " أن تعلن عن إتمام شراء حصص ملكية بنسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة،

وذلك بتاريخ يوم الأحد 20 - 10 - 1440هـ الموافق 23 - 06 - 2019م.

وذلك عن طريق زيادة رأسمال شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة بقيمة 10 مليون ريال يتم سدادها نقداً من قِبل شركة " شمس " من مواردها الذاتية.

- وسيتم تولي رئاسة مجلس ادارتها

صاحب السمو الملكي الأمير/ مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود؛

- وتحت إدارة العضو المنتدب الأستاذ/ نادر بن راشد الناصر؛

والجدير بالذكر أن شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة هي الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية لشركة GRG الصينية، والتي تعد ثالث أكبر شركة بالعالم في توريد المعدات البنكية للخدمات الذاتية ومنها أجهزة الصرف الآلي ومكائن عد وفرز النقود وأجهزة الإيداع النقدي وملحقاتها، وذلك بالاضافة الى أنشطة الشركة الرئيسية والمتضمنة صيانة وتشغيل المباني وادارة وتشغيل المراكز الطبية والمستشفيات.

وتود الشركة توضيح ما يلي:-

• يعد ما جاء أعلاه يعتبر ( المرحلة الأولى ) لعملية الاستحواذ على نسب ملكية الشركات المذكورة أعلاه، وجاري العمل من قِبل ملاك مجموعة شركات حماية على الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجهات المعنية حتى يتسنى إنهاء عملية الإستحواذ على نسب من حصص ملكية الشركتين التالية أسماؤهم:-

- شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه لنقل الأموال والذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة

- شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات الأمنية المدنية الخاصة.

• عند إتمام عملية الاستحواذ على نسب ملكية شركتي نقل الأموال والخدمات الأمنية المدنية الخاصة، ستكون نسبة الملكية في شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة خاضعة للتعديل بالنقصان، وذلك وفقاً لاعادة هيكلة نسب الملكية على كامل شركات المجموعة وسيتم الإعلان على نسبة ملكية شركة "شمس" النهائية عند الانتهاء من إتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بالدخول بالشركتين المتبقية، خلال المرحله المُقبله.

• علماً بأنه في حال (لا سمح الله) تعذر الحصول على موافقة الجهات المعنية لدخول الشركة كشريك في شركتي نقل الأموال والخدمات الأمنية المدنية الخاصة، فإنه وفقاً للاتفاقية الموقعة مع الملاك يكون الاستحواذ على نسب الملكية (53%) بشركة حماية لمعدات الامن والسلامة والتجارة المحدودة نسب نهائية، ويعد الاستحواذ على تلك النسبة قائم ولا يتأثر بعدم إتمام الاستحواذ على نسب ملكية بالشركتين الباقية.

• كما يوجد طرف ذو علاقة متمثلاً:-

بصاحب السمو الملكي الأمير/ مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وذلك لكونه رئيس مجلس إدارة شركة "شمس" وذلك لدخوله كشريك بشركة حماية لمعدات الامن والسلامة والتجارة المحدودة؛ (بصفته الشخصية) وذلك بتاريخ يوم الأحد 20 - 10 - 1440هـ الموافق 23 - 06 - 2019م ، كما تجدر الإشارة بأنه لا توجد شروط تفضيلية بالتعامل .

هذا وستقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يخص الصفقة في حينه.