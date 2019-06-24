اعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل الموحد للشركة عن الربع الاول من العام الحالي بنسبة 12.5% مقارنة بالربع الاول من العام السابق ويعود ذلك أساساً إلى:

• ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة 13.9% ذلك مدعوما بالنمو في ايرادات قطاع الاعمال بنسبة 16.2% وكذلك النمو في ايرادات قطاع الأفراد بنسبة 8.3% لزيادة الطلب على برنامج خدمة.

• ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 29.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• في المقابل زيادة في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.2 مليون ريال وأيضاً انخفاض الإيرادات الأخرى الناتج عن عكس بعض المخصصات خلال الربع الاول من العام السابق بقيمة 6.8 مليون ريال.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفع صافي الدخل الموحد للشركة عن الربع الاول من العام الحالي بنسبة 14.2% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى:

• ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة 8.4% وذلك مدعوما باستمرار النمو في ايرادات قطاع الاعمال بنسبة 11% وكذلك النمو في ايرادات قطاع الأفراد بنسبة 5% لزيادة الطلب على برنامج خدمة.

• ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 7.8% مقارنة بالربع السابق.

• انخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 4.8 مليون ريال عن الربع السابق نتيجة التحسن في أداء التحصيل من عملاء قطاع الشركات.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية • طبقت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 16 وتم توضيح أثر التطبيق بالقوائم المالية ايضاح رقم 4.

• علماً بأن الشركة أدرجت في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 2019-06-18