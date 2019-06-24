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إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

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إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

• الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد (رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب رئيس مجلس الإدارة)

• المهندس/ حسان بن مريزن عسيري (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)

• المهندس/ سعد بن عماش الشمري (رئيس لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن كلاً من الأعضاء التالية اسمائهم من الحضور نظراً لظروفهم الخاصة التي أخبروا عنها المجلس مسبقاً.

• الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن (عضو مجلس الإدارة)

• الأستاذ / فهد بن سعد الشعيبي (عضو المجلس، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

• المهندس/ فهد بن محمد الداود (عضو مجلس الإدارة)

علماً بأن الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) أوكل الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (عضو اللجنة) بتمثيل اللجنة نيابةً عنه.

مباشر (اقتصاد)

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