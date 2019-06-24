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بالفيديو... آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي

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بالفيديو... آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي بالفيديو... آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي

وكان الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها في اليمن، العميد يحيى سريع، قد أعلن مساء أمس الأحد، استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات العدوان في أبها وجيزان"، موضحاً أن "العملية الأولى باتجاه مطار جيزان استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية هامة وحساسة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي".

ووفقاً للعميد سريع، "أصابت العمليتان أهدافها بدقة عالية، وتسببتا بتعطل حركة الملاحة الجوية في المطارين".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.

SputnikNews

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