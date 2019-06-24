الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

عمان — سبوتنيك. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة وأن المملكة تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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وأكد تضامن الأردن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم حماية أمنهم واستقرارهم، وعبر عن صادق التعازي بالمتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

في سياق متصل، أدانت الإمارات والبحرين الهجوم وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها في اليمن، العميد يحيى سريع استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات العدوان في أبها وجيزان"، موضحا أن "العملية الأولى باتجاه مطار جيزان استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية هامة وحساسة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي".