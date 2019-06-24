من المعروف أن الحواسيب المحمولة سُميت بهذا الاسم لأنها قابلة للحمل حيثما ذهبنا؛ بخلاف الحواسيب المكتبية التي كانت هي الشائعة قبل ظهور الحواسيب المحمولة. ولكن حين نقرر العمل على مكتب، يفضل كثير منا استخدم حامل للحاسب.

وتُستخدم حوامل الحواسيب المحمولة بغية رفعها ارتفاعًا مقبولًا يجعل الشاشة على مستوى العين، وهو أفضل لصحة العين. كما تُستخدم لتوفير بعض المساحة على المكتب، بالإضافة إلى توفير أفضل تهوية للأجهزة.

واليوم نستعرض لكم أفضل حوامل الحواسيب المحمولة لعام 2019:

RAIN DESIGN ILEVEL 2

يُخفي هذا التصميم البسيط عددًا مذهلًا من خيارات التخصيص المفيدة، إذ يُستخدم شريط التمرير الذي تراه في أسفل الحامل فعليًا للتحكم في الارتفاع، وفي إمالة الدعم الخلفي للأعلى وللأسفل بزوايا مختلفة حتى تتمكن من العثور على المنظور الصحيح تمامًا. وتتمتع القاعدة السفلية بالحماية بواسطة وسادات مطاطية، وكذلك سطح الدعم، لذلك لن يتضرر مكتبك وحاسوبك المحمول. وتساعد الطبيعة الرقيقة للحامل، والفتحة الخلفية في تقليل الحرارة.

يُشار هنا إلى أن هذا الحامل يتطلب وجود فأرة ولوحة مفاتيح خارجية، نظرًا لكونه يغير زاوية إمالة الحاسوب، لذا فإن كنت تفضل استخدم لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب، فالخيارات التالية قد تكون أنسب لك.

BOYATA STAND

إن أعجبك تصميم iLEVEL 2، ولكنك تفضل حاملا على شكل الحرف Z مع إمكانية التحكم في الارتفاع، فقد يكون حامل Boyata ما تبحث عنه. فهو يأتي مع سطح دعم يحتوي على فتحة أكبر.

الحامل مصنوع من الألمنيوم مع وسائد من السيليكون، بالإضافة إلى سطح مقاوم للانزلاق، وهو يدعم من الحواسيب المحمولة ما يأتي بشاشة مقاسها 17 بوصة.

READAEER LAPTOP COMPUTER DESK

يمتاز هذا الحامل بأنه يقدم شيئًا من كل شيء، فهو مصنوع من المعدن على شكل الحرف Z، ويتيح تغيير الارتفاع، ويدعم الأحجام الكبيرة من الحواسيب المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضم مروحتي تبريد في منتصف سطح لحماية الأجهزة من ارتفاع الحرارة. ويمتاز Readaeer أيضًا بأنه يأتي مع حامل مربع منفصل مخصص للفأرة، أو لوحات التتبع الخارجية.

SOUNDANCE MACBOOK LAPTOP STAND

يمتاز هذا الحامل – بخلاف الحوامل السابقة – ببساطته، فهو لا يتيح تغيير الارتفاع، فارتفاعه ثابت عند 6 بوصات، وهو يدعم الحواسيب المحمولة التي يتراوح حجمها بين 10 و 15.6 بوصة. وصُنع هذا الحامل من الألمنيوم مع أقدام مطاطية لمنع الانزلاق. ومع كل هذه المساحة المفتوحة، لا يوجد خطر من ارتفاع درجة حرارة الحاسوب المحمول أيضًا.

TWELVE SOUTH BOOKARC

لا يحتاج الجميع إلى حامل للحاسوب المحمول أثناء العمل، فقد يحتاج بعض الأشخاص إلى حامل مفيد على مكتبهم للحفاظ على الحاسوب المحمول الخاص بهم حين لا يكون قيد الاستخدام، أو حينما يستخدمون شاشة خارجية. لذا فإن حامل الحاسوب المحمول العمودي هو فقط ما تحتاجه.

ويحقق حامل Bookarc هذا بأناقة، فهو مصمم لحواسيب ماك بوك، وماك بوك أير، وماك بوك برو، ولكنه سوف يلائم أجهزة الحاسوب المحمولة ذات الأحجام المماثلة أيضًا. وهو يأتي مع كابلات مدمجة للطاقة وإمكانية توصيل كل من الشاشة الخارجية وكابل الشحن.