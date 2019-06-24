5 نصائح تساعدك على اختيار جهاز كروم بوك المناسب

أصبحت أجهزة (كروم بوك) Chromebook أكثر انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير إحصائيات شركة Futuresource Consulting؛ إلى أن أجهزة كروم بوك تُشكل الآن ما يصل إلى 60% من مجمل الحواسيب المستخدمة في المدارس الأمريكية، بعدما كانت هذه النسبة لا تتخطى 5% في عام 2012. ويعتبر هذا الرقم مثيرًا للإعجاب بشكل كبير، حيث إن هذه الأجهزة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات.

كما أشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن نسبة 89% من مبيعات أجهزة (كروم بوك) العالمية ما زالت تقع ضمن نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن مبيعات هذه الأجهزة تتزايد بشكل ملحوظ في بعض المناطق الأخرى حول العالم.

أولًا: ما هي أجهزة (كروم بوك) Chromebook؟

أجهزة (كروم بوك) هي نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر، صُممت لمساعدتك في تنفيذ المهام بطريقة أسرع وأسهل. وتعمل هذه الأجهزة بنظام التشغيل التابع لشركة جوجل (كروم أو إس) Chrome OS، وهو نظام تشغيل يتيح تخزين الملفات في الخدمات السحابية، كما يتضمن أفضل خدمات جوجل، ويحتوي على مستويات أمان متعددة.

نظرًا لأن جوجل تتحكم في تطوير نظام التشغيل الخاص بهذه الأجهزة، وجدول التحديثات لكل طراز، فإن جهاز (كروم بوك) الذي تصنعه شركة (لينوفو) Lenovo؛ يجب أن يكون مثل جهاز كروم بوك الذي تصنعه الشركات الأخرى مثل: (ديل) Dell أو سامسونج.

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وهذا يعني أنه يمكنك التركيز قليلاً على المواصفات التقليدية، والتركيز أكثر على ما تريد القيام به مع الجهاز الذي تختاره.

فيما يلي 5 نصائح من شأنها أن تساعدك على اختيار جهاز (كروم بوك) Chromebook المناسب لاستخدامك:

1- شاشة تعمل باللمس:

قد تكون الشاشات التي تعمل باللمس متطلبًا غير مهم في أنظمة التشغيل الأخرى، ولكن على أجهزة كروم بوك يمكنك اعتبارها أحد المتطلبات الأساسية.

يحصل نظام التشغيل (كروم أو إس) على تحسينات لواجهة الأجهزة التي تعمل باللمس كل شهر تقريبًا، وبما أن معظم تطبيقات أندرويد التي يمكن تثبيتها على أجهزة (كروم بوك) من خلال جوجل بلاي طُورت ليسهل التعامل معها من خلال اللمس، فقد يكون الجهاز الذي يدعم شاشة تعمل باللمس خيارًا أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار أجهزة (كروم بوك) التي تدعم شاشة تعمل باللمس ليست أغلى بكثير من الأجهزة الأخرى في عام 2019.

كما أن الحواسيب التي تدعم شاشة تعمل باللمس في الكثير من الأحيان تندرج تحت فئة (حواسيب 2 في 1) التي تُستخدم كحواسيب محمولة، أو حواسيب لوحية، وهذا النوع من الحواسيب يوفر لك مزايا متعددة تسهل عليك أداء المهام اليومية.

2- حدد الميزات الأخرى التي تريدها:

كما ذكرنا من قبل؛ فإن نظام التشغيل هو نفسه تمامًا على كل جهاز، مما يعني أن الميزات التي تقدمها الشركات المصنعة في أجهزتها تعتبر ذات أهمية قصوى، لذلك فإن تحديد أي من الميزات التي تحتاجها في الجهاز يمكن أن يساعدك في تضييق مجال الاختيار، وتوجيهك نحو اختيار الجهاز المناسب لك.

فعلى سبيل المثال: إذا كنت تحتاج الجهاز لتشغيل عدد كبير من التطبيقات الخاصة بعملك فأنت بجاجة إلى جهاز يدعم شاشة تعمل باللمس، ولكن إذا كنت ستستخدم الجهاز في مشاهدة الأفلام، فأنت بحاجة إلى جهاز ذي شاشة عالية الجودة، ويدعم مكبرات صوت أمامية عالية الجودة.

أما إذا كنت تحتاج الجهاز لتكون أكثر إنتاجية من خلال العديد من علامات التبويب المفتوحة، والشاشات المتعددة النوافذ، فقد تحتاج إلى جهاز شاشته تدعم (Aspect ratio) نسبة العرض إلى الارتفاع 3: 2، لأنها أكثر ملاءمة للتقسيم، مع وضع قوة المعالج في الاعتبار، وسعة (ذاكرة الوصول العشوائي) RAM، وعدد المنافذ، وأنواعها.

3- مقاس الشاشة:

تأتي أجهزة (كروم بوك) بشاشات ذات مقاسات متنوعة، وهي تنحصر في 4 مقاسات بشكل عام:

مقاس 11.6 بوصة: ستجده في الأجهزة الصغيرة الحجم التي يسهل التنقل بها، وبأسعار معقولة، وبالرغم من صغر حجم الشاشة سيكون أداؤها جيدًا، كما ستجد معظم هذه الأجهزة تحتوي على لوحة مفاتيح بالحجم الكامل.

مقاس 12.3 – 12.5 بوصة: ستجد هذه المقاسات أكثر شيوعًا في حواسيب 2 في 1 مثل: HP Chromebook X2، وASUS Chromebook Flip، وجهاز جوجل Pixel Slate، وغالبًا ما تدعم شاشة هذه الطُرز نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، مما يجعلها أكثر فائدة في تطبيقات تقسيم الشاشة، وتعدد المهام، وتطبيقات الرسم والتصوير.

مقاس 14 بوصة: لا تحظى هذه الفئة بانتشار واسع، ولكن مع الحافات الرقيقة، والتصميم المناسب، فإنه يسهل التنقل بهذه الأجهزة، ويمكن التحكم فيها بسهولة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشة التي بمقاس 13 بوصة، بالإضافة إلى أن عمر بطاريتها يصل من 7 إلى 9 ساعات.

مقاس 15.6 بوصة: هذه الفئة من الحواسيب يُعتمد عليها في العمل المكتبي بشكل أكبر، حيث تعتبر مناسبة أكثر لزيادة الإنتاجية؛ نظرًا لأنه يمكنك الاستفادة بمساحة أكبر من الشاشة للعمل على عدة مهام في وقت واحد، ولكنها تميل إلى أن تكون ذات عمر بطارية أقصر، وأوزان أعلى، مما يجعل من الصعب التنقل بها يوميًا.

بشكل عام، كلما زاد مقاس الشاشة، كان من الصعب التنقل بالجهاز بسهولة، وغالبًا كلما صَغُر حجم الشاشة أصبح عمر البطارية أطول، ولكن قد يعيب الطُرز الأصغر حجمًا احتواؤها على شاشات ذات دقة منخفضة، وبناء عليه فإن قرار الشراء يتوقف على ما تفضله، وما تحتاجه من الجهاز.

4- الذاكرة، ومساحة التخزين:

تعتبر (ذاكرة الوصول العشوائي) RAM؛ إحدى المواصفات الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند شراء أي كمبيوتر، سواء كان مكتبيًا، أم محمولًا، وكذلك أيضًا في الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، حيث يعتمد عليها المعالج للاحتفاظ بعلامات التبويب الحالية، والتطبيقات المفتوحة، وتنفيذ الأوامر، والنقرات، والبرامج التي تعمل في خلفية نظام التشغيل.

قد تتساءل ما سعة ذاكرة الوصول العشوائي التي تحتاجها؟ إن (ذاكرة الوصول العشوائي) RAM بسعة 4 جيجابايت في جهاز كروم بوك تعتبر جيدة في الوقت الحالي، و لكن سعة 8 جيجابايت أفضل بكثير، كما يمكن أن تأتي أجهزة كروم بوك الرائدة بسعة 16 جيجابايت أو أكثر، لكن سعة 4 جيجابايت أكثر من كافية لتشغيل نظام (كروم أو إس) Chrome OS، مع عدة تطبيقات، وعشرات علامات التبويب على متصفح كروم.

إذا كنت من مستخدمي أجهزة ويندوز لفترة طويلة، فستجد الأمر مربكًا في البداية عند تحديد مساحة وحدة التخزين على أجهزة كروم بوك، حيث إن الخيارات المتاحة لن تبدو كافيةً.

ولكن ضع في اعتبارك أن نظام التشغيل (كروم أو إس) يعتمد بشكل أساسي على التخزين السحابي – حيث دُمج ( جوجل درايف) Google Drive مباشرة في تطبيق الملفات – ولكن مساحة التخزين الداخلية لا تزال مهمة بالنسبة لأشياء مثل: التطبيقات، والمستندات غير المتصلة بالإنترنت، والموسيقى والأفلام.

يمكنك زيادة السعة التخزينية على العديد من أجهزة كروم بوك باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية سواء من نوع SD، أو microSD، ويعتمد أمر تحديد سعة التخزين الداخلية على استخدامك للجهاز، حيث تعتبر سعة التخزين الداخلية – 32 جيجابايت القابلة للزيادة – خيارًا جيدًا، ولكن نوصي باستخدام طراز بسعة 64 جيجابايت على الأقل، وعادةً ما تكون سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، أو أكثر متوفرة في أجهزة كروم التي يزيد سعرها عن 500 دولارِِ.

5- احرص على التحقق من حالة الدعم:

لا تحصل أجهزة كروم بوك على تحديثات غير محددة مثل الحواسيب الأخرى التي يمكنك تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل عليها، حيث يعتمد كل من التطبيقات، ونظام التشغيل (كروم أو إس) أكثر على الحوسبة السحابية، لذلك يتمتع كل جهاز كروم بوك بفترة دعم محددة، وبعدها لا يحصل على تحديثات.

عندما تُطور جوجل نظامًا جديدًا للأجهزة، توفر دعم التحديث التلقائي لهذا النظام لمدة لا تقل عن 6 سنوات، لذلك أول شيء يجب عليك التأكد منه قبل شراء جهاز كروم بوك جديد، أو مستعمل هو الوصول إلى صفحة الدعم التي توفرها جوجل، حيث يوجد تاريخ انتهاء الدعم لكل جهاز كروم بوك موجود في السوق، ومنها يمكنك معرفة المدة التي يمكن فيها للجهاز الحصول على تحديثات نظام التشغيل.