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تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي

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تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي

الرياض – مباشر: كشفت تقارير تلفزيونية محلية بالسعودية، استئناف الحركة الجوية في مطار أبها الدولي.

وأشارت قناة في خبر عاجل، مساء اليوم الأحد، أن الرحلات الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي.

كان المتحدث الرسمي باسم تخالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، قال إن الحوثيين استهدفوا مطار أبها الدولي خلال الدقائق الماضية، ما أسفر عن استشهاد مسافر سوري الجنسية وإصابة 7 مدنيين.  

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