شهيد و7 مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بأنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم الأحد وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي.

ويمر بمطار أبها الدولي يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

ويعتبر الهجوم على مطار أبها اليوم الأحد هو الثاني خلال أيام ، حيث تعرض المطار لهجوم حوثي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو/حزيران الجاري، وبعدها بيومين تمكن الدفاع الجوي السعودي من إسقاط خمس طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط.

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