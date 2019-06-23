أخبار عاجلة

للمرة الثانية.. مرشح أردوغان يخسر الانتخابات في إسطنبول أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو -
تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي -
شهيد و7 مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي -
خبير عسكري يوضح السيناريو القادم في السودان -
نتنياهو يؤكد ضرورة ضمان تواجد إسرائيل بغور الأردن في أي اتفاق سلام مستقبلي -
إيهاب الخطيب الناقد الرياضي: المنتخب في حالة تركيز شديدة والأمور تسير بشكل طبيعي -
بسبب رسائل على إنستجرام.. عارضة أزياء تثير الجدل بسبب لاعبي المنتخب.. شاهد تعليق عمرو أديب -
رئيس تيار الحكمة ينسحب من تحالف الإصلاح العراقي -
#الحكاية | الفنان محمد ممدوح ضيف عمرو أديب في الحكاية يوم الإثنين العاشرة مساءا -
#الحكاية | وول ستريت جورنال: مصر سوق جاذب للاستثمارات الاقتصادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

شهيد و7 مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي

Google+ Print
شهيد و7 مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي شهيد و7 مصابين في استهداف جديد لمطار أبها السعودي

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بأنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم الأحد وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي.

ويمر بمطار أبها الدولي يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة (7)  مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي، بحسب وكالة الانباء "واس".

ويعتبر الهجوم على مطار أبها اليوم الأحد هو الثاني خلال أيام ، حيث تعرض المطار لهجوم حوثي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو/حزيران الجاري، وبعدها   بيومين تمكن الدفاع الجوي السعودي من إسقاط خمس طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط.

ترشيحات

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا..تدعو إيران للتوقف عن تهديد استقرار المنطقة

الخارجية الإماراتية تشير لخطآن باتفاق "الخمسة زائد واحد" مع إيران

الإمارات: "دولة وراء تفجيرات السفن الأربعة..والأدلة لا تكفي للإشارة لها"

السعودية تدعو مجموعة العشرين لاستجابة سريعة لتهديدات أمن الطاقة

الإمارات والسعودية والنرويج تكشف نتائج تحقيق هجمات الفجيرة..بمجلس الأمن

"تحالف دعم الشرعية": استهداف "حوثي" لمطار أبها السعودي

السعودية: الدفاع الجوي أسقط 5طائرات مسيرة..باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الجبير: السعودية تواصل دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

الجبير: السعودية تواصل دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

هل اقتربت المرأة السعودية من القضاء والجيش والشرطة... سعوديات يتحدثن لـ"سبوتنيك"

هل اقتربت المرأة السعودية من القضاء والجيش والشرطة... سعوديات يتحدثن لـ"سبوتنيك"

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا..تدعو إيران للتوقف عن تهديد استقرار المنطقة

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا..تدعو إيران للتوقف عن تهديد استقرار المنطقة

"التقاعد" السعودية توضح شروط حصول المستفيدين على معاش المتوفى

"التقاعد" السعودية توضح شروط حصول المستفيدين على معاش المتوفى