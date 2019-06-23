الجامعة العربية تبحث إمكانية تقديم قروض ميسرة للسلطة الفلسطينية

القاهرة - مباشر: قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب طرح إمكانية توفير قروض ميسرة لدولة فلسطين ودعوة الصناديق العربية للمساهمة في هذا الشأن، بحيث تتعهد الحكومة الفلسطينية بسداد تلك القروض حال تمكنها من استراجع حقوقها المالية من سلطات الاحتلال.

وأضاف سعيد أبوعلي، أن إنشاء شبكة الأمان المالية العربية لصالح السلطة الفلسطينية أمر تضاعفت أهميته في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط والعقوبات على الشعب والقيادة الفلسطينية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار -عقب ختام الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب- إلى أن الهدف من عقد الاجتماع هو إشعار الدول الأعضاء بالجامعة، بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية، وبحث إنشاء شبكة الأمان المالية التي صدر بشأنها عدة قرارات من القمم العربية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق أيضاً لدعوة الصناديق والبنوك العربية للمساهمة بدورها وفق أنظمتها وإمكاناتها بالتوافق الثنائي مع دولة فلسطين على الآليات اللازمة لتوفير القروض المالية المقترحة.

ونوه إلى أن الاجتماع جاء بناءً على طلب دولة فلسطين بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مؤكداً أن رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع أكدوا جميعا ضرورة استمرار الالتزام العربي بضمان توفير شبكة الآمان .

ترشيحات

بـ50 مليار دولار..أمريكا تكشف الجانب الاقتصادي لمبادرتها للسلام بالشرق الأوسط

الأردن يعلن مشاركته بورشة البحرين الاقتصادية.. رسمياً

لقاء وزاري بجامعة الدول بشأن معايير اختيار عاصمة السياحة العربية