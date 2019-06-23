أخبار عاجلة

"مش تقيلة على مصر".. نانسي عجرم وإليسا الأعلى أجراً في مصر وميريام فارس في المركز الثالث -
عاجل| إصابة 8 أشخاص في هجوم على موقف سيارات بمطار أبها السعودي -
لمواجهة محاولة الانقلاب.. إثيوبيا تقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد -
تغيرين متباينين بحصص كبار ملاك السوق السعودي -
الجامعة العربية تبحث إمكانية تقديم قروض ميسرة للسلطة الفلسطينية -
الخميس 4 يوليو.. الإمارات تستعد لعرض فيلم «الممر» -
جريدة التحرير المصرية تغلق في غضون شهرين -
برنامج السفيرة عزيزة - حلقة الأحد مع (شيرين عفت - سناء منصور) 23/6/2019 -
وزارة الداخلية: مجند يعيد حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه إلى صاحبها بعد أن فقدها في مترو العتبة -
بالفيديو والصور : شاهد اعتصام صفقة القرن امام السفارة الامريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الجامعة العربية تبحث إمكانية تقديم قروض ميسرة للسلطة الفلسطينية

Google+ Print
الجامعة العربية تبحث إمكانية تقديم قروض ميسرة للسلطة الفلسطينية الجامعة العربية تبحث إمكانية تقديم قروض ميسرة للسلطة الفلسطينية

القاهرة - مباشر: قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب طرح إمكانية توفير قروض ميسرة لدولة فلسطين ودعوة الصناديق العربية للمساهمة في هذا الشأن، بحيث تتعهد الفلسطينية بسداد تلك القروض حال تمكنها من استراجع حقوقها المالية من سلطات الاحتلال.

وأضاف سعيد أبوعلي، أن إنشاء الأمان المالية العربية لصالح السلطة الفلسطينية أمر تضاعفت أهميته في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط والعقوبات على الشعب والقيادة الفلسطينية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار -عقب ختام الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب- إلى أن الهدف من عقد الاجتماع هو إشعار الدول الأعضاء بالجامعة، بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية، وبحث إنشاء شبكة الأمان المالية التي صدر بشأنها عدة قرارات من القمم العربية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق أيضاً لدعوة الصناديق والبنوك العربية للمساهمة بدورها وفق أنظمتها وإمكاناتها بالتوافق الثنائي مع دولة فلسطين على الآليات اللازمة لتوفير القروض المالية المقترحة.

ونوه إلى أن الاجتماع جاء بناءً على طلب دولة فلسطين بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مؤكداً أن رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع أكدوا جميعا ضرورة استمرار الالتزام العربي بضمان توفير شبكة الآمان .

ترشيحات

بـ50 مليار دولار..أمريكا تكشف الجانب الاقتصادي لمبادرتها للسلام بالشرق الأوسط

الأردن يعلن مشاركته بورشة البحرين الاقتصادية.. رسمياً

لقاء وزاري بجامعة الدول بشأن معايير اختيار عاصمة السياحة العربية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

الأخبار - تقرير: اجتماع وزاري عربي طارئ لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية

الأخبار - تقرير: اجتماع وزاري عربي طارئ لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات