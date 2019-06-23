جريدة التحرير المصرية تغلق في غضون شهرين

قالت صحيفة التحرير المصرية الخاصة يوم الأحد إنها ستتوقف عن العمل في غضون شهرين لأنها لا تستطيع تلبية احتياجات موظفيها ، حيث تم حظر موقعها على شبكة الإنترنت.

تم إيقاف النسخة المطبوعة للجريدة في سبتمبر 2015 ، على الرغم من استمرار المؤسسة على موقعها على شبكة الإنترنت. قالت الصحيفة في ذلك الوقت إن معظم قطاعات المجتمع تتجنب الصحف المطبوعة ، وخاصة الشباب ، لأنها تحصل على معلوماتها من مصادر على الإنترنت.

في بيانهم الصادر يوم الأحد ، أوضحت الصحيفة أنها ملتزمة بجميع موظفيها وتقييم حقوقهم المشروعة ، لكن المجموعة المطولة من الموقع أجبرت الإدارة على اتخاذ هذا القرار ، بعد تحمل الحقوق المالية للموظفين من خلال العمل ، على الرغم من عدم وجود أموال عائدات.

توقف موقع الويب عن العمل منذ 9 مايو ، وطلبت إدارته من جميع الهيئات الصحفية والإعلامية المعنية معرفة السبب ، على الرغم من عدم تقديم أي تفسير حتى الآن.

منذ مايو 2017 ، تم حظر مئات المواقع الإلكترونية ، بما في ذلك مواقع الأخبار وحقوق الإنسان ، أمام الجمهور المصري.

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