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بالفيديو والصور : شاهد اعتصام صفقة القرن امام السفارة الامريكية

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جى بي سي نيوز  - : نفذت احزاب سياسية وقوى حزبية يسارية وناشطون الجمعة اعتصاما  امام السفارة الامريكية في عبدون ، ضد صفقة القرن .

 وهتف المشاركون في الاعتصام ضد الصفقة وبحياة الاردن وفلسطين .

 وسبق الاعتصام مسيرة انطلقت من مكان قريب من تاج مول في عبدون باتجاه السفارة ،  وتولت الاجهزة الامنية تنظيم حركة المرور خلال المسيرة ضمانا لعدم غلق الشارع على المواطنين العابرين على  الطريق ..

 المدينة نيوز سجلت المسيرة والاعتصام واليكموه بالصور والفيديو : 

شاهد الصور :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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