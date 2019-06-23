بالفيديو والصور : شاهد اعتصام صفقة القرن امام السفارة الامريكية

جى بي سي نيوز - : نفذت احزاب سياسية وقوى حزبية يسارية وناشطون الجمعة اعتصاما امام السفارة الامريكية في عبدون ، ضد صفقة القرن .

وهتف المشاركون في الاعتصام ضد الصفقة وبحياة الاردن وفلسطين .

وسبق الاعتصام مسيرة انطلقت من مكان قريب من تاج مول في عبدون باتجاه السفارة ، وتولت الاجهزة الامنية تنظيم حركة المرور خلال المسيرة ضمانا لعدم غلق الشارع على المواطنين العابرين على الطريق ..

المدينة نيوز سجلت المسيرة والاعتصام واليكموه بالصور والفيديو :

شاهد الصور :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا