بالفيديو والصور : شاهد اعتصام صفقة القرن امام السفارة الامريكية
جى بي سي نيوز - : نفذت احزاب سياسية وقوى حزبية يسارية وناشطون الجمعة اعتصاما امام السفارة الامريكية في عبدون ، ضد صفقة القرن .
وهتف المشاركون في الاعتصام ضد الصفقة وبحياة الاردن وفلسطين .
وسبق الاعتصام مسيرة انطلقت من مكان قريب من تاج مول في عبدون باتجاه السفارة ، وتولت الاجهزة الامنية تنظيم حركة المرور خلال المسيرة ضمانا لعدم غلق الشارع على المواطنين العابرين على الطريق ..
المدينة نيوز سجلت المسيرة والاعتصام واليكموه بالصور والفيديو :
شاهد الصور :
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا