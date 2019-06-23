السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا..تدعو إيران للتوقف عن تهديد استقرار المنطقة

الرياض – مباشر: عبرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، عن قلقهم بشان التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

أشار الرباعي في بيان مساء اليوم الأحد نقلته وزارة الخارجية السعودية، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة يوم 12 مايو /أيار، وفي خليج عمان يوم 13 يونيو /حزيران.

وأضاف أن تلك الهجمات تهدد الممرات الملاحية الدولية التي تعتمد عليها ـ السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا ـ لشحن بضائعها.

واكد الرباعي في بيانه، أنه يجب السماح للبواخر وأطقمها ان تبحر في المياه الدولية بأمان، داعيا إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة.

وحث الرباعي على إيجاد حلول دبلوماسية تخفض من حدة التوتر.