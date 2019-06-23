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"التقاعد" السعودية توضح شروط حصول المستفيدين على معاش المتوفى

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الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، أنه إذا توفي صاحب المعاش المدني، فإن المستفيدين من صاحب المعاش يستحقون معاشاً بقدر الحالي إذا كانوا ثلاثة أو أكثر.

وأضافت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أن المستفيدين يستحقون معاشا بقدر ثلاثة أرباعه في حال كانوا اثنين، ونصفاً في حال كان المستفيد شخصاً واحداً، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.

وتطرقت المؤسسة إلى نفس الحالات بالنسبة لمعاشات العسكريين وجاءت على النحو التالي:

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