أردوغان يسقط .. تقدم مرشح المعارضة فى انتخابات بلدية أسطنبول

الموجز

كشفت النتائج الأولية فى انتخابات الإعادة فى بلدية اسطنبول التركية ، عن تقدم مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو ، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وبحسب صحيفة الزمان التركية، إن اوغلو حصل حتى الان على 56.7% من الأصوات ، ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على 43.78% من الأصوات، مشيرة إلى أنه تم فرز نحو 14% من الصناديق.

وسوف يتم اعلان النتائج مساء اليوم، ويتنافس مرشح النظام يلدريم مع أمام اوغلو، ووفقا لمراقبين فإنه مهما كانت النتيجة فستؤثر انتخابات اليوم سلبا على أردوغان، ففى حال تكبد الأخير هزيمة ثانية فى إسطنبول فستشكل صفعة مذلة له أكثر من صفعة انتخابات الحادى والثلاثين من مارس".

ويولى الطرفان حزب العدالة والتنمية والمعارضة أهمية كبيرة لهذه الانتخابات فى عاصمة تركيا الاقتصادية ، التى يعيش فيها 16 مليون شخص، ولم يتردد أردوغان بالقول "من يفوز فى إسطنبول يفوز بتركيا"، حيث تعد رهانا على شعبية أردوغان الأخذة فى الانخفاض.

ويسعى أردوغان لاحتفاظ حزبه بهذه المدينة والتى سبق أن تولى ذاته منصب العمدة فيها لأعوام، حيث كانت المعبر له نحو استلام السلطة السياسية فى تركيا.