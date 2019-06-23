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هزة أرضية قوية تضرب إقليم كردستان العراق

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هزة أرضية قوية تضرب إقليم كردستان العراق هزة أرضية قوية تضرب إقليم كردستان العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم الأحد، 23 حزيران/يونيو، بأن هزة أرضية قوية ضربت إقليم كردستان شمالي العراق.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة قريبة من السليمانية شمال شرقي العراق، صباح السبت 11 مايو/ أيار الماضي.

وذكر المركز أن الهزة كانت بقوة 5.3 درجة، وعلى بعد نحو 81 كيلو مترا من السليمانية".

ولم ترد أي أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا إثر الزلزال.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للأنواء والرصد الزلزالي بوزارة النقل العراقية، في بيان: "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية ظهر السبت 11 مايو الماضي، جنوب شرق قضاء دربندخان، السليمانية، وقد بلغت قواتها 5.0 درجة، وشعر بها المواطنون في قضاء دربند وحلبجة وخانقين".

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