أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: هذه أسماء القرآن وصفاته -
السفيرة عزيزة - حفيدات عمر مكرم .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
وزارة الداخلية: مجند يعيد حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه إلى صاحبها بعد ان فقدها في محطة مترو العتبة -
إعلام الجيش الليبي يكشف تفاصيل مهمة بشأن الوحدات التي انشقت عن "الوفاق" -
لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: النبي رأى سيدنا جبريل على صورته الحقيقية في السماء -
مساء dmc - تقرير/ الثانوية الأزهرية.. عنق زجاجة بعيداً عن الاهتمام الإعلامي -
موريتانيا... مرشحو الرئاسة الخاسرون يرفضون إعلان فوز وزير الدفاع السابق بالمنصب -
وزير جزائري سابق يكشف السيناريوهات المقبلة في بلاده -
دوي انفجار جنوبي مدينة الموصل -
لعلهم يفقهون - اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش اليمني يعلن مقتل 11 مسلحا من الحوثيين وإعطاب دبابة شرق تعز

Google+ Print

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، بأن "قوات الجيش هاجمت مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز حيث قتل 11 من الحوثيين بينهم القائد الميداني أبو قصي وإصابة العشرات جراء المواجهات والقصف".

© REUTERS / Anees Mahyoub

وأضافت أن "مدفعية الجيش شاركت خلال الهجوم باستهداف الخطوط الدفاعية والأمامية للحوثيين، فيما تمكن الجيش من تفكيك شبكات ألغام للحوثيين وإعطاب دبابة في تبة سوفتيل، ومدرعة في جولة القصر".

وبالمقابل ذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله"، على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة أحبطوا محاولة تسلل للجيش في مديرية الوازعية غرب تعز. من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأعلن الجيش اليمني، مساء اليوم السبت، السيطرة على موقعي الدوير والقصبة الإستراتيجيين في جبهة مريس شمال الضالع، اثر عملية واسعة استمرت 24 ساعة، أوقعت قتلى وجرحى من "أنصار الله" بينهم قائد ميداني.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إعلام الجيش الليبي يكشف تفاصيل مهمة بشأن الوحدات التي انشقت عن "الوفاق"

إعلام الجيش الليبي يكشف تفاصيل مهمة بشأن الوحدات التي انشقت عن "الوفاق"

وزير جزائري سابق يكشف السيناريوهات المقبلة في بلاده

وزير جزائري سابق يكشف السيناريوهات المقبلة في بلاده

دوي انفجار جنوبي مدينة الموصل

دوي انفجار جنوبي مدينة الموصل

موريتانيا... مرشحو الرئاسة الخاسرون يرفضون إعلان فوز وزير الدفاع السابق بالمنصب

موريتانيا... مرشحو الرئاسة الخاسرون يرفضون إعلان فوز وزير الدفاع السابق بالمنصب