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الجبير يستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير الخارجية الفرنسي

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الجبير يستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير الخارجية الفرنسي الجبير يستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير الخارجية الفرنسي

الرياض – مباشر: استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

وأفادت وكالة انباء "واس"، بوصول وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى باريس في زيارة رسمية اليوم الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى ان الجبير بحث والوزير الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

ونوهت بان الجانبان استعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

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