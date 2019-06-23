استقبال طلبات الإقامة المميزة تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض – مباشر: تصدر الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة المشهد بالمملكة، اليوم الأحد، إلى جانب كشف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن خطتها لإنارة الشوارع بجميع المدن السعودية بالطاقة الشمسية.

وعلى مستوى سوق الأسهم، شهد عددا من الأحداث الهامة؛ شملت قرار شركة "الصحراء العالمية" إغلاق 3 مصانع، وإنهاء صفقة الاستحواذ بين "نادك" والصافي دانون بالتراضي، إلى جانب رفض صفقة بيع أبراج "زين"، وأخيرا مواصلة سوق الأسهم خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث الهامة بالمملكة على الصعيد المحلي وسوق الأسهم على مدار اليوم الأحد، كالتالي:

محليا، أطلقت وزارة المالية السعودية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، منصة "اعتماد" الرقمية، للإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.

ونشرت الجريدة الرسمية، بالمملكة العربية السعودية، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة بالسعودية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.

وبدأ مركز الإقامة المميزة، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

ورصد "مباشر"، أبرز الأسئلة التي تدور بأذهان الوافدين والأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية وإجابتها "سؤال وجواب".

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وقامت الخطوط الجوية السعودية بتغيير مسار رحلاتها بعيداً عن خليج عُمان ومضيق هرمز.

وقال وزير المالية السعودي، إن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)، يمثّل تتويجاً للخطوات الملموسة التي اتخذتها، في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على جميع الأصعدة.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، إنها تسعى إلى التحول التدريجي من الاعتماد على الشبكة الكهربائية إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والحدائق والمتنزهات واللوحات الإعلانية، وذلك ضمن خططها المستقبلية.

وافتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، متجراً يحمل اسم "صوغة" في فندق (راديسون بلو) في الحي الدبلوماسي بالرياض.

ووقعت شركة "أكوا باور" السعودية، المتخصصة في تطوير وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، اتفاقية مع "صندوق طريق الحرير"؛ ليكون شريكاً ومساهماً في شركة "أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة"، وهي منصة أكوا باور للطاقة المتجددة التي تمتلك حالياً عدداً من مشاريع الطاقة المتجددة الحالية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس، أنه سيتم توقيع عقد شراء 20 طائرة من إيرباص طراز A321XLR وA321LR خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن خدمة "برق" التي أطلقتها خلال شهر مايو/ أيار الماضي لإيصال الكهرباء خلال 9 أيام فقط موجهة للمشتركين الجدد.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة.

سوق الأسهم:

وأعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) عن إيقاف 3 مصانع بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وأعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، عن توصلها لاتفاق مع الشركاء في شركة الصافي دانون، لإنهاء اتفاقية الاستحواذ على شركة الصافي دانون المحدودة، بالتراضي بين الطرفين.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العربية للأنابيب "أنابيب"، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، توصية مجلس الإدارة استخدام الاحتياطيات لتخفيض الخسائر المتراكمة.

وأعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال)

وتلقت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، خطابا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ يفيد برفض بيع أبراج شركة "زين السعودية" إلى شركة "آي إتش إس القابضة" لأسباب تنظيمية.

وأخيرا، واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تراجعه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد؛ وسط خسائر شبه جماعية للقطاعات، فيما خالف مؤشر السوق الموازي- نمو الاتجاه وأغلق بارتفاع هاشي.