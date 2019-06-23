لقاء ترامب وشي يتصدر الأحداث المرتقبة بالأسواق العالمية الأسبوع الجاري

من: نهى النحاس

مباشر: يترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري انطلاق اجتماعات قمة مجموعة العشرين ولقاء الرئيس الأمريكي والصيني على هامش انعقاده، إلى جانب الكشف عن عدد من البيانات أبرزها مبيعات السلع المعمرة الأمريكية.

بيانات اقتصادية أمريكية

تكشف الولايات المتحدة بيانات اقتصادية متعددة على مدار الأسبوع، ومن ضمنها بيانات مبيعات السلع المعمرة يوم الأربعاء.

وتشير توقعات المحللين إلى أن طلبيات السلع المعمرة الجديدة استقرت في مايو/آيار الماضي، وذلك بعد أن تراجعت بنسبة 2.1 بالمئة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

كما من المقرر أن يتم إعلان بيانات النمو الاقتصاد الأمريكي النهائية عن الربع الأول من العام الجاري يوم الخميس.

وتشير توقعات المحللين إلى أن بيانات القراءة النهائية للنمو الاقتصادي الأمريكي ستتطابق مع بيانات القراءة الثانية ويُسجل مستوى 3.1 بالمائة.

اجتماعات مجموعة الـ20 والمحادثات التجارية

تتجه الأنظار إلى اليابان في نهاية الأسبوع الجاري حيث تعقد اجتماعات قمة مجموعة الـ20.

وينتظر المستثمرون اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش الاجتماعات لمناقشة التطورات التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني أكدا في الأسبوع الماضي أنهما سيجتمعان على هامش القمة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن هناك علامات على حدوث تقدم في المحادثات مع الصين.

وتبدأ قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين في 28 يونيو/حزيران.

تصريحات مسؤولي الفيدرالي

من المقرر أن يتحدث عدد من مسئولي المركزي الأمريكي على مدار الأسبوع الجاري، ويتصدر القائمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ويناقش باول الاقتصاد الأمريكي خلال فعالية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتحدث كل من جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد في ذلك اليوم.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي ثبت معدل الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى انفتاحه على احتمالية خفضها في الفترة المقبلة حال الحاجة إلى ذلك.