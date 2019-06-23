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هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "المتقدمة"

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هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "المتقدمة" هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "المتقدمة"

الرياض- مباشر: ​​​​وافقت هيئة "السوق المالية " على طلب الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بزيادة رأس مالها من 1.967 مليار ريال الى 2.164 مليار ريال سعودي، من خلال منح أسهم مجانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن الزيادة في رأس المال ستكون من خلال منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه لاحقا.
 
وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على زيادة راس المال عن طريق تحويل مبلغ 196.79 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 196.79 مليون سهم إلى 216.47 مليون سهم، بزيادة قدرها 19.68 مليون سهم.
 
وأوضحت الهيئة أن تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية يجب ألا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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