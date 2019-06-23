"الجزيرة ريت" يقرر توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات

الرياض- مباشر:أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الجزيرة موطن ريت" بنسبة 5 بالمائة (بما يعادل 0.50 ريال للوحدة)، عن فترة سنة كاملة (النصف الثاني 2018 والنصف الأول من العام 2019).

وأوضحت الشركة، في بيان على" تداول" اليوم الأحد، أن نسبة التوزيعات تبلغ 5.13 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 مارس 2019.

ويبلغ رأس مال الصندوق 118 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات 11.8مليون وحدة، ويصل إجمالي الأرباح الموزعة نحو 5.9 مليون ريال.

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