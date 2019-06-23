أخبار عاجلة

لقاء ترامب وشي يتصدر الأحداث المرتقبة بالأسواق العالمية الأسبوع الجاري -
هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "المتقدمة" -
"الجزيرة ريت" يقرر توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات -
موافقة الهيئة على طلب الشركة المتقدمة للبتروكيماويات زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية -
مساء dmc - د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي يحلل سيكولوجية الجماهير المصرية -
مساء dmc - جمصة.. متعة المصيف بأقل تكلفة -
كان 2019 | الأحد 23 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
مراقبون لـ"سبوتنيك": "صفقة القرن" مشروع استعماري مزعج -
السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمدن الجديدة -
ثالث حادث على التوالي.. نجاة مرشحة رئاسة تونس من حريق هائل بمنزلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمدن الجديدة

Google+ Print
السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمدن الجديدة السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمدن الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف البترولى، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد من الثروة البترولية.

كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، مشدداً على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده  الرئيس اليوم بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

الموجز

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي يحلل سيكولوجية الجماهير المصرية

مساء dmc - د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي يحلل سيكولوجية الجماهير المصرية

الحقيقة وراء .. "أسود النوبة" المغربية والقدماء المصريين

الحقيقة وراء .. "أسود النوبة" المغربية والقدماء المصريين

طالبة 16 عاماً ترسم محمد صلاح على حائط مدرستها ..شاهد التفاصيل #صباحك_مصري

طالبة 16 عاماً ترسم محمد صلاح على حائط مدرستها ..شاهد التفاصيل #صباحك_مصري

٤ فرق ينافسون مصر على الصعود.. الشارع يُجيب

٤ فرق ينافسون مصر على الصعود.. الشارع يُجيب