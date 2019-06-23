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البيئة السعودية تحظر صيد "أسماك الباغة" في البحر الأحمر

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البيئة السعودية تحظر صيد "أسماك الباغة" في البحر الأحمر البيئة السعودية تحظر صيد "أسماك الباغة" في البحر الأحمر

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاحد، إن تطبيق حظر الصيد يبدأ من تاريخ 1 يوليو/تموز القادم وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأضافت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.

ودعت الوزارة، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.

ولفتت الوزارة، إلى أنه من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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