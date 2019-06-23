تقرير: 10.8 مليار دولار تدفقات أجنبية لـ"تداول" بانضمامه لـ"إم.إس.سي.أي"

الرياض – مباشر: كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي، أن المملكة العربية السعودية جذبت تدفقات أجنبية لسوق الأسهم بقيمة 10.8 مليار دولار خلال العام الجاري بدعم من الترقية في مؤشر إم.إس.سي.أي "مورجان ستانلي سابقا".

وأشار التقرير، الذي اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، أن التدفقات إلى السوق السعودي شهدت زيادة متسارعة بشكل يفوق الأسواق الناشئة الأخرى.

كما أوضح التقرير، أن إجمالي تدفقات الأسهم من الأسواق الناشئة بلغت 14.7 مليار دولار في شهر مايو/أيار يأتي نصفها من الصين، مبينا أنه خلال تلك الفترة جذبت المملكة أكثر من 4.5 مليار دولار من تدفقات أجنبية، لتصبح الوجهة الأولى للاستثمار في الأسهم بين الأسواق الناشئة.

وتوقع معهد التمويل الدولي، أن تستمر المملكة العربية السعودية في جني فوائد الإصلاحات بأسواق رأس المال، وإدراجها في المؤشرات العالمية.

ولفت التقرير، إلى أن المملكة تستطيع جذب 40 مليار دولار إضافية من تدفقات الأسهم من المستثمرين النشطين في السنوات المقبلة.

وأعلن مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة (MSCI)، مورجان ستانلي سابقاً، في يونيو/حزيران 2018، انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة.

وأظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، إدراج مؤشر إم.إس.سي.آي السعودية على مؤشرها الأوسع نطاقاً للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة،وتم إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42 بالمئة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، 28 مايو/أيار 2019، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة.

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