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"ميدغلف" تُجدد عقداً لخدمات التأمين الصحي لموظفي "بن لادن السعودية"

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"ميدغلف" تُجدد عقداً لخدمات التأمين الصحي لموظفي "بن لادن السعودية" "ميدغلف" تُجدد عقداً لخدمات التأمين الصحي لموظفي "بن لادن السعودية"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" (ميدغلف" ، عن تعميدها من قبل مجموعة بن لادن ، بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي المجموعة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2019.

وأوضح بيان الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأأحد انه من المتوقع أن تزيد قيمة العقد عن 300 مليون ريال سعودي.

وقالت إن هذه العملية تمثل أكثر من 5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام المالي 2018.

ولفت بيان الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019 .

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الأول الماضي، عن توقيع عقد مع الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني، لموظفي الشركة.

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