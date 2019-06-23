هيئة الاتصالات ترفض بيع أبراج "زين السعودية" لأسباب تنظيمية

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأحد، عن تلقيها خطابا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 20 يونيو 2019، يفيد برفض بيع أبراج شركة "زين السعودية" إلى شركة "آي إتش إس القابضة" لأسباب تنظيمية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن الهيئة عزت قرارها إلى أن شركة "آي إتش إس القابضة" لم تستوف المتطلبات التنظيمية لشراء وتأجير أبراج الاتصالات العائدة لشركة "زين السعودية"، ولم تحصل شركة "آي إتش إس القابضة" على الترخيص الذي يخولها لذلك، وعليه فقد تقرر رفض بيع الأبراج لها.

وأكدت الشركة على أنه لن يترتب أية آثار مالية على رفض بيع الأبراج.

وكانت شركة "زين"، قد وقعت في 27 مارس 2019، اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج مع شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ، حيث تضمنت تلك الاتفاقية بيع البنية التحتية لـ 8100 برج وإعادة استئجارها لمدة 15 سنة مع إمكانية التمديد، بالإضافة لبناء 1500 برج آخر على مدى السنوات الـ6 المقبلة، وذلك بقيمة 2.52 مليار ريال.

ووافق مجلس إدارة "زين السعودية"، في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، على العرض المقدم من شركة "آي إتش إس القابضة المحدودة" لبيع البنية التحتية لـ 8100 برج بقيمة 2.43 مليار ريال وإعادة استئجارها لمدة 15 سنة.

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