أخبار عاجلة

لقاء ترامب وشي يتصدر الأحداث المرتقبة بالأسواق العالمية الأسبوع الجاري -
هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "المتقدمة" -
"الجزيرة ريت" يقرر توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات -
موافقة الهيئة على طلب الشركة المتقدمة للبتروكيماويات زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية -
مساء dmc - د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي يحلل سيكولوجية الجماهير المصرية -
مساء dmc - جمصة.. متعة المصيف بأقل تكلفة -
كان 2019 | الأحد 23 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
مراقبون لـ"سبوتنيك": "صفقة القرن" مشروع استعماري مزعج -
السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمدن الجديدة -
ثالث حادث على التوالي.. نجاة مرشحة رئاسة تونس من حريق هائل بمنزلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

نظام الأسد يؤكد: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا

Google+ Print
نظام الأسد يؤكد: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا نظام الأسد يؤكد: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا

جي بي سي نيوز :- قال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين قوات الأسد والجيش التركي.

تصريحات المعلم جاءت ردا على ما قالته أنقرة بأن أحد مواقعها في إدلب السورية تعرض لهجوم من منطقة واقعة تحت سيطرة قوات النظام.

وأضاف المعلم أن النظام لا يسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا من حيث المبدأ"، مضيفا أن قوات الأسد تقاتل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره.

وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين خلال إفادة صحافية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي.

تركيا تتوعد الأسد.. وروسيا: غير مقبول
ووقعت نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد تحت نيران النظام السوري، حيث أصرت قوات النظام على استهداف نقاط المراقبة التركية شمال سوريا، خاصة تلك المحاذية لمناطق الاشتباك في حماة وإدلب، وضربت نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي بشكل مباشر وللمرة الثانية خلال أسبوع.

ورد الجيش التركي على مصدر النيران، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، التي اتهمت قوات النظام المتمركزة في منطقة تل بازان، بقصف نقطة المراقبة,وفق العربية .

من جهته حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من أن أنقرة لن تتسامح مع الهجمات العسكرية على قواتها، فيما اعتبر الجانب الروسي، في أول تعليق له على الرد العسكري التركي ضد قصف نقاط المراقبة، أنه تصعيد غير مقبول.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نظام الأسد يؤكد: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا

نظام الأسد يؤكد: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا

بالفيديو : شرطي يصاب بالاغماء خلال مسيرة السفارة الامريكية

بالفيديو : شرطي يصاب بالاغماء خلال مسيرة السفارة الامريكية

الأردن يقرر المشاركة في "ورشة البحرين"

الأردن يقرر المشاركة في "ورشة البحرين"

مقترح باستثمار 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان

مقترح باستثمار 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان