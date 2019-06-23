وزير سعودي:عضوية "فاتف" خطوة باتجاه بناء قاعدة لنمو الخدمات المالية

الرياض ـ مباشر: قال وزير المالية السعودي، إن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)، يمثّل تتويجاً للخطوات الملموسة التي اتخذتها، في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على جميع الأصعدة.

وأضاف محمد بن عبدالله الجدعان، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تعد مؤشراً قوياً على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة التي أسهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية.

وأكد الوزير أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ملتزمة تماماً بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وانضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة العمل المالي "فاتف"، لتصبح أول دولة عربية تنضم إلى المنظمة الدولية.

وتعد المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م.

وتلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانًضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

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