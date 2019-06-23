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"كيان السعودية" تحصل على تمويل مرابحة من "الأهلي" بملياري دولار

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"كيان السعودية" تحصل على تمويل مرابحة من "الأهلي" بملياري دولار "كيان السعودية" تحصل على تمويل مرابحة من "الأهلي" بملياري دولار

الرياض- مباشر:  أعلنت شركة كيان للبتروكيماويات، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال) 

وبحسب بيان الشركة نشر على "تداول" تأتي تلك الاتفاقية وسط رؤية الشركة عن تنفيذ استراتيجيتها بتخفيض القروض وتكاليف التمويل.

وأوضح البيان ان مدة التمويل ستكون 7 سنوات متضمنه فترة سماح 3 سنوات.

ولفت البيان الى أن الهدف من التمويل هو استبدال القروض الثانوية القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل وجدول سداد على أقساط متفق عليها تبدأ من 30 يونيو 2023م .

كما تهدف الشركة من خلال التمويل الى  سداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.2 مليار دولار امريكي والذي يستحق في 16 أغسطس / آب 2021م، اضافة الى  سداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي والذي يستحق في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2029، وسداد جزء من القروض الثانويه الأخرى.

وأعلنت الشركة، مؤخرا عن تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بتخفيض القروض وتكاليف التمويل، التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية؛ عن طريق سداد وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية.

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