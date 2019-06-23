سوق الأسهم السعودية يفقد 130 نقطة بتراجعه الثالث..والموازي يخالف الاتجاه

الرياض – مباشر: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تراجعه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد؛ وسط خسائر شبه جماعية للقطاعات، فيما خالف مؤشر السوق الموازي- نمو الاتجاه وأغلق بارتفاع هاشي.

وأغلق مؤشر "تاسي" على تراجع بنسبة 1.47 بالمائة، ليبط لمستوى 8739.16 نقطة؛ بعد خسارة 130.54 نقطة بتعاملات اليوم.

وسجلت التداولات انكماشا ملحوظا بتعاملات أولى جلسات الأسبوع؛ مع تراجع السيولة إلى 2.75 مليار ريال، مقارنة بـ 10.49 مليار ريال بالجلسة الماضية.

وتراجعت كميات الأسهم المتداول عليها لـ 111.2 مليون سهم، مقابل 307.05 مليون سهم بتعاملات الخميس الماضي.

وخيم اللون الأحمر على أغلب قطاعات السوق بالختام؛ جاء في مقدمتها الاتصالات بنسبة 2.3 بالمائة، يليه الأدوية بنحو 2.1 بالمائة.

وتأثر المؤشر بخسائر قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 1.7 بالمائة و1.6 بالمائة على التوالي.

فيما،أغلق كل من التطبيقات وخدمات التقنية وقطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على ارتفاع نسبته 1.6 بالمائة و0.19 بالمائة على الترتيب.

وتصدر سهم "نادك" خسائر 147 شركة بالختام بنسبة 5 بالمائة، فيما حل "الإعادة السعودية" بمقدمة 33 سهما مرتفعا بنهاية الجلسة بمكاسب نسبتها 4.9 بالمائة.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط في السيولة بالسوق الرسمي بقيمة 369.63 مليون ريال، فيما سيطر "دار الأركان" على الكميات بنحو 17 مليون سهم.

وفي المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازي- نمو التعاملات باللون الأخضر عند أعلى مستوياته في اكثير من شهرين.

وأغلق مؤشر الموازي على ارتفاع نسبته 0.09 بالمائة، مضيفا 3.33 نقطة رفعت رصيده لمستوى 3684.72 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوى منذ جلسة 18 أبريل/نيسان 2019 عندما أنهى التعاملات بمستوى 3695.81 نقطة.

وارتفعت السيولة في الموازي بتعاملات الأحد إلى 6.93 مليون ريال مقارنة بـ 1.82 مليون ريال بجلسة الخميس؛ من خلال التداول على 280.17 ألف سهم، مقابل 109.49 ألف سهم تم التداول عليه بآخر جلسات الأسبوع الماضي.

ودعم ارتفاع الموازي مكاسب سهمي "التطويرية الغذائية" و"بحر العرب" بنسبة 6.4 بالمائة و3.65 بالمائة على التوالي، فيما تراجع "العمران" 8.1 بالمائة وسط استقرار بقية الأسهم.

وسيطر "الكثيري" على سيولة الموازي بقيمة 4.74 مليون ريال، و"بحر العرب" كان الأأنشط بالكميات بـ 148.44 ألف سهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات الخميس الماضي على تراجع؛ وسط خسائر لأغلب القطاعات، ليسجل تراجعه الثاني، بضغط مباشر من قطاع البنوك الأكثر وزنا، وذلك انتظارا لبدء المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل.

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