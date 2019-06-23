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إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بشأن صفقة بيع و إعادة استئجار أبراج الاتصالات العائدة لها الى شركة IHS Holding Limited

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إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بشأن صفقة بيع و إعادة استئجار أبراج الاتصالات العائدة لها الى شركة IHS Holding Limited إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بشأن صفقة بيع و إعادة استئجار أبراج الاتصالات العائدة لها الى شركة IHS Holding Limited
بند توضيح مقدمة إلحاقًا لإعلان شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بتاريخ 20-7-1440هـ الموافق 27-3-2019م والمتعلق بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج بقيمة 2.52 مليار ريال مع شركة IHS Holding Limited، تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أنه وردها هذا اليوم خطاب من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 17-10-1440 هـ الموافق 20-6-2019م تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-20 الموافق 2019-03-27 التغير الحاصل على التطوير تلقي خطاب من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأن شركة IHS Holding Limited لم تستوفي المتطلبات التنظيمية لشراء وتأجير أبراج الاتصالات العائدة لشركة الاتصالات المتنقلة السعوية (زين)، ولم تحصل شركة IHS على الترخيص الذي يخولها لذلك، وعليه فقد تقرر رفض بيع أبراج شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الى شركة IHS لأسباب تنظيمية. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يترتب على ذلك اي اثار مالية

مباشر (اقتصاد)

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