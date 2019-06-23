"بتروكيم" تسدد صكوكاً إسلامية بقيمة 1.2 مليار ريال

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، عن سداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية، بمبلغ 1.2 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن الأثر المالي سوف يظهر على نتائج الربع الثاني للعام الحالي 2019.

ويبلغ اجمالي الصكوك المستردة 1,200 صك، بقيمة اسمية بلغت عند الاسترداد مليون ريال للصك.

وأعلنت الشركة، في مارس / آذار الماضي عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، بقيمة 550 مليون ريال.

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