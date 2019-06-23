أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يفقد 130 نقطة بتراجعه الثالث..والموازي يخالف الاتجاه -
إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بشأن صفقة بيع و إعادة استئجار أبراج الاتصالات العائدة لها الى شركة IHS Holding Limited -
"بتروكيم" تسدد صكوكاً إسلامية بقيمة 1.2 مليار ريال -
خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة النجاة من حرائق نينوى شمالي العراق -
محمد فنكار: أسود الأطلس جاهزون للفوز على نامبيا.. وخالد بوطيب هو اللاعب المدلل لهيرفي رينارد -
هل تؤثر مشاكل معسكر المنتخب المغربي علي بداية مسيرته ببطولة أمم أفريقيا؟ -
الحقيقة وراء .. "أسود النوبة" المغربية والقدماء المصريين -
الفصائل الفلسطينية تجدد رفضها لورشة البحرين -
الأخبار - البرازيل تكتسح بيرو 5-0 في "كوبا أمريكيا" وتتأهل لربع النهائي -
الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"بتروكيم" تسدد صكوكاً إسلامية بقيمة 1.2 مليار ريال

Google+ Print
"بتروكيم" تسدد صكوكاً إسلامية بقيمة 1.2 مليار ريال "بتروكيم" تسدد صكوكاً إسلامية بقيمة 1.2 مليار ريال

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، عن سداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية، بمبلغ 1.2 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن الأثر المالي سوف يظهر على نتائج الربع الثاني للعام الحالي 2019.

ويبلغ اجمالي الصكوك المستردة  1,200 صك، بقيمة اسمية بلغت عند الاسترداد مليون ريال للصك.

وأعلنت الشركة، في مارس / آذار الماضي عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، بقيمة 550 مليون ريال.

ترشيحات:

ترشيحات:

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)

السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة

الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة بالسعودية

المالية السعودية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر "اعتماد"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بشأن صفقة بيع و إعادة استئجار أبراج الاتصالات العائدة لها الى شركة IHS Holding Limited

إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بشأن صفقة بيع و إعادة استئجار أبراج الاتصالات العائدة لها الى شركة IHS Holding Limited

سوق الأسهم السعودية يفقد 130 نقطة بتراجعه الثالث..والموازي يخالف الاتجاه

سوق الأسهم السعودية يفقد 130 نقطة بتراجعه الثالث..والموازي يخالف الاتجاه

"الإعادة السعودية" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في أكثر من عامين

"الإعادة السعودية" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في أكثر من عامين

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري.