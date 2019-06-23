إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن ترسية عقد مع مجموعة بن لادن السعودية

بند توضيح مقدمة تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن تعميدها من قبل مجموعة بن لادن السعودية بتاريخ 1440/10/20هـ الموافق 2019/06/23م بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي المجموعة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م تاريخ الترسية 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 قيمة العقد حيث من المتوقع أن تزيد قيمة العقد عن 300 مليون ريال سعودي، وتمثل هذه العملية أكثر من 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام المالي 2018م تفاصيل العقد تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي المجموعة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية كما أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019م .
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