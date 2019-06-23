الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)

السيد جمال:

الرياض – مباشر: بدأت المملكة العربية السعودية عبر مركز الإقامة المميزة، اليوم الأحد، في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

وتمت الموافقة على منح الأجانب الإقامة المميزة بالسعودية، مؤخرا، بعد إقرار مجلسي الوزراء والشورى بالمملكة الأنظمة والشروط المتعلقة بها.

ويرصد "مباشر" أبرز الأسئلة التي تدور بأذهان الوافدين والأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية وإجابتها، كالتالي:

ما المقصود بالإقامة المميزة؟

هي نظام وافقت عليه المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة، وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ما هي أنواع الإقامة المميزة؟

تقدم المملكة عبر مركز الإقامة المميزة نوعين من الإقامة؛ إقامة دائمة وأخرى محددة.

ما الفرق بين النوعين؟

الإقامة الدائمة المميزة: هي إقامة غير محددة المدة، ويتم الحصول عليها بمقابل مالي يبلغ 800 ألف ريال، يدفع مرة واحدة مدى الحياة، بعد استيفاء الشروط النظامية.

أما الإقامة المميزة المحددة: هي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد)، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال في السنة الواحدة.

ما هي المزايا التي يتمتع بها حامل الإقامة المميزة؟

يتمتع حامل الإقامة المميزة بعدة حقوق ومزايا؛ أبرزها: الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 عاما).

ويحصل على تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته، إلى جانب استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

وتتيح له امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

ويحق له الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة والمدينة لمدة لا تتجاوز 99 عاما، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

ويمتع بإمكانية امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

ما هي شروط التقدم لطلب الحصول على الإقامة المميزة؟

التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص يستوفي الشروط الآتية:

تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وتقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق، وتقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم.

وتتضمن الشروط أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة، علماً بأن للجنة الإشرافية على المركز إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

هل يوجد اختلاف بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر؟

نعم.. هناك عدد من الاختلافات؛ ومن أبرزها: ترتبط تأشيرة المستثمر بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وورود اسمه كمالك في الترخيص الاستثماري.

تكون إقامة المستثمر مرتبطة بكفيل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل في هذه الحالة، بينما لا يرتبط حامل الإقامة المميزة بكفيل.

وتبين إقامة المستثمر أن مهنة حاملها "مستثمر" بينما لا ينطبق ذلك على الإقامة المميزة، ولا يصدر لحامل إقامة المستثمر رخصة عمل، ولا يتم تسجيل العقار السكني باسم حامل إقامة المستثمر.

هل هناك حد أعلى لعدد أفراد الأسرة الذين باستطاعتهم الإقامة في المملكة مع حامل الإقامة المميزة؟

لا..لم يحدد نظام الإقامة المميزة حداً أعلى لعدد أفراد الأسرة الذين باستطاعتهم الإقامة في المملكة مع حامل الإقامة المميزة.

هل يجب عليهم دفع المقابل المالي الخاص بالإقامة المميزة؟

ليس على أفراد الأسرة التابعين للمتقدم دفع المقابل المالي الخاص بالإقامة المميزة.

هل يعفى حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين؟

نعم..تضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة على عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

ما هي المعاملة الضريبية لحاملي الإقامة المميزة؟

لا يوجد ضرائب خاصة بحاملي الإقامة المميزة وأفراد أسرهم، وإنما تسري عليهم الأحكام الضريبية المطبقة في المملكة.

هل تمنح الإقامة المميزة حاملها، حقوق مساوية للمواطنين السعوديين؟ وهل تشمل إمكانية الزواج من الجنسية السعودية؟

يتمتع حامل الإقامة المميزة -على سبيل الحصر- بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.

ويخضع الزواج من الجنسية السعودية للشروط الصادرة في هذا الشأن.

هل الحصول على الإقامة المميزة يسهل الحصول على الجنسية السعودية؟

أشار النظام إلى أن الإقامة المميزة لا تخوِّل حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

هل تخضع تحويلات حاملي الاقامة المميزة لأي رسوم أو ضرائب؟

لم يتضمن النظام أي أحكام خاصة في هذا الشأن.

هل التقدم بطلب للحصول على الإقامة المميزة متاح للنساء؟

التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص (بصرف النظر عن الجنس) يستوفي الشروط ذات العلاقة.

هل سيكون من حق ابناء حاملي الاقامة المميزة الالتحاق بالجامعات والمدارس الحكومية بدون رسوم؟

لم يتضمن النظام أي أحكام خاصة في هذا الشأن، وبالتالي يسري عليهم ما يسري على أبناء المقيم غير السعودي.

هل يمكن إلغاء الإقامة المميزة، وما حالات الإلغاء؟

بموجب أحكام النظام، تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (60) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (100) ألف ريال أو ما يعادلها، وفي حالة صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

وعند ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة تضمن معلومة غير صحيحة، وعدم تقيد حامل الإقامة المميزة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وإذا تنازل حامل الإقامة المميزة عنها، وفي حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.

ما الإجراءات المتبعة لتصحيح أوضاع حاملي الإقامة المميزة المقيمين في المملكة قبل حصولهم على الإقامة؟

تضمنت الفقرة (4) من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام بأن "تستكمل إجراءات إنهاء علاقة المتقدم من داخل المملكة بإقامته السابقة لحصوله على الإقامة المميزة، من خلال تقديم ما يثبت إخلاء طرفه من جهة عمله السابقة أو استمراره فيها مع تصحيح وضعه التعاقدي وكل ما يتصل بالحقوق والالتزامات المتعلقة بذلك، وللمركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات ونحوها للتأكد من استكمال ذلك.

ما هي الاجراءات المتبعة في حال إنهاء / الغاء الاقامة المميزة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات والممتلكات العقارية؟ الشركات والملكيات الخاصة؟

تضمن النظام على أنه في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية على أنه تشكل في المركز لجنة دائمة تتولى دراسة آثار إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها لحاملها، ومعالجة كل حالة على حدة، وفيما عدا حالة التنازل عن الإقامة المميزة، يمكن حامل الإقامة المميزة من البقاء في المملكة لمدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، وذلك لتصفية جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت عليه وفقًا للنظام واللائحة.

ولرئيس المركز -عند الاقتضاء- تمديد المدة بما لا يتجاوز في مجملها 180 يوما من تاريخ الإلغاء أو الإنهاء.

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