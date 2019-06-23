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اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري.

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اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري. اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري.
بند توضيح مقدمة إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 12 يونيو 2019م والذي يتعلق بتنفيذ الشركة استراتيجيتها بتخفيض القروض وتكاليف التمويل، تعلن شركة كيان للبتروكيماويات عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري. تاريخ الحصول على التمويل 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 الجهة الممولة البنك الأهلي التجاري قيمة التمويل 2 مليار دولار أمريكي مدة التمويل 7 سنوات متضمنه فترة سماح 3 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر الهدف من التمويل امتداداَ لتحقيق اهداف الشركة الاستراتيجيه في تحسين الكفائة الماليه وتخفيض تكاليف التمويل، فإن هذا التمويل يهدف إلى استبدال القروض الثانويه القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل و جدول سداد على أقساط متفق عليها تبدأ من 30 يونيو 2023م .

حيث يهدف هذا التمويل الى مايلي:

1- سداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.2 مليار دولار امريكي واللذي يستحق في 2021/08/16م

2- سداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي واللذي يستحق في 2029/11/18م

3- سداد جزء من القروض الثانويه الأخرى.

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اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري.