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"الإعادة السعودية" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في أكثر من عامين

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الرياض- مباشر: شهد سهم الشركة لإعادة التأمين التعاوني "الإعادة السعودية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتصدر الارتفاعات، بأعلى مكاسب للسهم في أكثر من عامين.

وبحلول الساعة 2:10 بتوقيت الرياض تصدر السهم الارتفاعات بنحو 7.89 بالمائة الى مستوى 7.94 ريال وهي أعلى مكاسب للسهم منذ منتصف مارس / آذار 2017.

وجرى التعامل على 5.7 مليون سهم وبقيمة 44.120 مليون ريال سعودي موزعين على 2.414 ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء سجل سوق الأسهم السعودي تراجعاً بنحو 1.40 بالمائة الى مستوى 8745.14 نقطة ليفقد 124.55 نقطة ، من خلال التداول على 101.580 مليون سهم وبقيمة 2.521 مليون ريال سعودي.

وقفزت أرباح الشركة بالربع الأول من 2019، إلى 24.83 مليون ريال، مقابل 7.6 مليون ريال للربع المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 227 بالمائة.

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