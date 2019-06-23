أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يفقد 130 نقطة بتراجعه الثالث..والموازي يخالف الاتجاه -
إعلان الحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بشأن صفقة بيع و إعادة استئجار أبراج الاتصالات العائدة لها الى شركة IHS Holding Limited -
"بتروكيم" تسدد صكوكاً إسلامية بقيمة 1.2 مليار ريال -
خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة النجاة من حرائق نينوى شمالي العراق -
محمد فنكار: أسود الأطلس جاهزون للفوز على نامبيا.. وخالد بوطيب هو اللاعب المدلل لهيرفي رينارد -
هل تؤثر مشاكل معسكر المنتخب المغربي علي بداية مسيرته ببطولة أمم أفريقيا؟ -
الحقيقة وراء .. "أسود النوبة" المغربية والقدماء المصريين -
الفصائل الفلسطينية تجدد رفضها لورشة البحرين -
الأخبار - البرازيل تكتسح بيرو 5-0 في "كوبا أمريكيا" وتتأهل لربع النهائي -
الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة الإنترنت (محامي)

Google+ Print

واستخدم عناصر بلباس عسكري القوة، في الثالث من يونيو/حزيران لفض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تجمّع المتظاهرون لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين. وذلك بحسب وكالة "فرانس 24".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقطع المجلس العسكري الحاكم الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وقال المحامي عبد العظيم الحسن، إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.

وقال الحسن:

رفعت دعوى قبل عشرة أيام واليوم أمرت القاضية، عواطف عبد اللطيف، هيئة الاتصالات، باعادة خدمة الإنترنت فورا.

ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا. وحدّ قطع الإنترنت من خروج مظاهرات كبيرة ضد العسكريين الذين يرفضون نقل السلطة إلى المدنيين، المطلب الرئيسي للمحتجين.

وشدد المجلس على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين الكباشي، مطلع الشهر الحالي:

إن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها.

وبحسب شهود عيان، واصل قادة الاحتجاجات تنظيم حملات في الأحياء السكنية وتجمعات مسائية للابقاء على حركتهم حية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة النجاة من حرائق نينوى شمالي العراق

خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة النجاة من حرائق نينوى شمالي العراق

الفصائل الفلسطينية تجدد رفضها لورشة البحرين

الفصائل الفلسطينية تجدد رفضها لورشة البحرين

محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة الإنترنت (محامي)

محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة الإنترنت (محامي)

مفاجأة... مذيع بـ"الجزيرة" يعلن وقوفه إلى جانب ابن سلمان... ويقول: اشتقت إلى المملكة

مفاجأة... مذيع بـ"الجزيرة" يعلن وقوفه إلى جانب ابن سلمان... ويقول: اشتقت إلى المملكة