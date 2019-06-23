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السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة

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السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة

الرياض- مباشر: أكدت الشركة للكهرباء، أن خدمة "برق" التي أطلقتها خلال شهر مايو/ أيار الماضي لإيصال الكهرباء خلال 9 أيام فقط موجهة للمشتركين الجدد.

وقالت الشركة في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد أن تطبيق الخدمة بدأ في الرياض ثم في مناطق حائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية على التوالي، على أن يتم تطبيقها تباعاً في مدن ومحافظات المملكة المختلفة، وفقاً للاستعدادات الفنية للشركة.

وبينت الشركة أن طالب الخدمة في المناطق المذكورة لا يحتاج إلى تقديم طلب الخدمة للشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة "بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ولفتت إلى أن "برق" تُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، لا سيما وأنه يجري العمل على تعميمها على كافة مناطق المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وخدمة "برق"، التي تم إطلاقها بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال "تيسير"، تعد جزء من خطة الشركة لتحسين وتطوير خدمات المشتركين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، واختصار العديد من الإجراءات.


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