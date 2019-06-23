أخبار عاجلة

المجند الشهيد عبد الرحمن محمد متولي " أيقونة الصمود والبطولة"..أصيب بطلقة في جنبه ثم نهض وقتل 12 إرهابياً في سيناء -
جهاد شوقي توضح أبرز القطع الأثرية الموجودة بمعرض الرياضة فى مصر عبر العصور -
جهاد شوقي تتحدث عن معرض الرياضة فى مصر عبر العصور -
السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة -
مفاجأة... مذيع بـ"الجزيرة" يعلن وقوفه إلى جانب ابن سلمان... ويقول: اشتقت إلى المملكة -
جهاد شوقي: لن يتم غلق المتحف المصري الموجود بوسط البلد عقب افتتاح المتحف المصري الكبير -
مشروع سعودي جديد في اليمن... والكشف عن التفاصيل خلال أيام -
شاهد كيف كرمت باكستان أمير قطر -
8 الصبح - هاتفيا: د. سمية عسلة - بولتون: سيتم فرض العقوبات على إيران ولن تحصل على السلاح نووي -
8 الصبح - ترامب: العمل العسكري بشأن إيران لايزال مطروحا على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مفاجأة... مذيع بـ"الجزيرة" يعلن وقوفه إلى جانب ابن سلمان... ويقول: اشتقت إلى المملكة

Google+ Print

© REUTERS / Mohamad Torokman

وأضاف المذيع الفلسطيني الأصل: "لكن فلسطين فيها القدس، وواقعها ديني في عقيدة المسلمين، فهل تنجح الصفقة في دفع العرب والمسلمين إلى التخلي عن جزء من عقيدتهم الإسلامية؟".

وكتب ريان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على أحد المتابعين قال إن " ستضطر لأن تكون أول المشاركين في مؤتمر البحرين لأن يمسك مشنقة بن سلمان في قضية اغتيال جمال خاشقجي"/ قائلا: "إن صحت هذه الفرضية فإنني أعلن وقوفي إلى جانب الأمير محمد بن سلمان ضد الابتزاز الأمريكي، فلسطين والقدس جزء من عقيدتنا الإسلامية، وليس من حق أحد المساومة عليها".

وعرف جمال ريان بهجومه المستمر على دول الرباعي الذي أعلن مقاطعة قطر (، والسعودية، والإمارات، والبحرين).

وفي السياق نشر المغرد هذال الشلال تغريدة قال فيها: "ومن قال إننا مانعين القطريين من الحج والعمرة بعد أبي أمشي معك قبل شهر أنا كنت في قطر وديت إختي كانت عندي في الرياض كيف ممنوعين القطريين من الحج والعمرة".

وأعاد جمال ريان مشاركة التغريدة وكتب معلقا: "وأنا اشتقت إلى زيارة السعودية وأهلها الكرام، ولا أستمتع إلا بزيارتها برا بسيارتي، كما فعلت ذلك مرارا في الماضي،  لكنكم تغلقون الحدود البرية على أبناء عمكم وأخوالكم".

وتستضيف البحرين يومي 25-26 يونيو/ حزيران ورشة بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، التي تأتي في إطار مناقشة الشق الاقتصادي للمشروع الأمريكي المعروف باسم "صفقة القرن".

قال الدكتور إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الفلسطينية، إن ورشة البحرين تشبه البناء فوق الرمال، وأن الوعود الأمريكية لا يمكن الوثوق بها.

وأضاف ملحم في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الجانب الفلسطيني تواصل مع كافة الدول العربية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة، وطلب منهم عدم المشاركة في "ورشة البحرين".

وتابع أن كل الوعود الأمريكية المطروحة في الورشة هي أوهام وسراب، وأن تنحية المسار السياسي عبارة عن وصفة لفشل أية مقاربات ترمي إلى تخليق حلول خارج إطار الشرعية الدولية.

واستطرد قائلا: "نحن اتصلنا بكل الأشقاء العرب الذين وجهت لهم الدعوة، وطالبناهم بعدم الحضور، ونحن نأسف لهذا الحضور لورشة هزيلة التمثيل، فاقدة للشرعية، لا يحضر فيها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني (منظمة التحرير)، وتريد بحث الحلول بشأن القضية الفلسطينية".

وشدد على رفض الجانب الفلسطيني هذه المبادرة، وأنه من غير المعقول مناقشة الحلول في ظل حضور الدول العربية إلى جانب منظر الاحتلال وتعميق الاستيطان إسحق موردخاي (وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق).

وتابع: "نحن نستهجن أي حضور للأشقاء العرب في هذه الورشة التي تستهدف الانتقاص من الحقوق الوطنية، ونتمنى على الأشقاء العرب ألا يشاركوا في هذه الورشة، ونحن لن ننخدع في الوعود والمليارات التي سيقدمونها".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
جهاد شوقي توضح أبرز القطع الأثرية الموجودة بمعرض الرياضة فى مصر عبر العصور

جهاد شوقي توضح أبرز القطع الأثرية الموجودة بمعرض الرياضة فى مصر عبر العصور

جهاد شوقي تتحدث عن معرض الرياضة فى مصر عبر العصور

جهاد شوقي تتحدث عن معرض الرياضة فى مصر عبر العصور

السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة

السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة

جهاد شوقي: لن يتم غلق المتحف المصري الموجود بوسط البلد عقب افتتاح المتحف المصري الكبير

جهاد شوقي: لن يتم غلق المتحف المصري الموجود بوسط البلد عقب افتتاح المتحف المصري الكبير