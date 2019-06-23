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المجند الشهيد عبد الرحمن محمد متولي " أيقونة الصمود والبطولة"..أصيب بطلقة في جنبه ثم نهض وقتل 12 إرهابياً في سيناء
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الأحد 23 يونيو 2019 02:15 مساءً
جهاد شوقي توضح أبرز القطع الأثرية الموجودة بمعرض الرياضة فى مصر عبر العصور
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الأحد 23 يونيو 2019 02:08 مساءً
جهاد شوقي تتحدث عن معرض الرياضة فى مصر عبر العصور
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الأحد 23 يونيو 2019 02:08 مساءً
السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة
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الأحد 23 يونيو 2019 02:02 مساءً
مفاجأة... مذيع بـ"الجزيرة" يعلن وقوفه إلى جانب ابن سلمان... ويقول: اشتقت إلى المملكة
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الأحد 23 يونيو 2019 02:01 مساءً
جهاد شوقي: لن يتم غلق المتحف المصري الموجود بوسط البلد عقب افتتاح المتحف المصري الكبير
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الأحد 23 يونيو 2019 01:57 مساءً
مشروع سعودي جديد في اليمن... والكشف عن التفاصيل خلال أيام
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الأحد 23 يونيو 2019 01:50 مساءً
شاهد كيف كرمت باكستان أمير قطر
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الأحد 23 يونيو 2019 01:50 مساءً
8 الصبح - هاتفيا: د. سمية عسلة - بولتون: سيتم فرض العقوبات على إيران ولن تحصل على السلاح نووي
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الأحد 23 يونيو 2019 01:48 مساءً
8 الصبح - ترامب: العمل العسكري بشأن إيران لايزال مطروحا على الطاولة
-
الأحد 23 يونيو 2019 01:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
جهاد شوقي: لن يتم غلق المتحف المصري الموجود بوسط البلد عقب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو
ON Sport
الأحد 23 يونيو 2019 01:57 مساءً
41
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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