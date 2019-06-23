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محمد ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا بعد فرز أكثر من 93% من الأصوات

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نوكشوط- سبوتنيك وذكر المصدر، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "حصل ولد الغزواني على 51.9% بعد فرز 93.38% من الأصوات".

© REUTERS / STRINGER

وأضاف المصدر "النسبة الباقية لا يمكن ان تغير نتيجة التصويت بأي حال من الأحوال لأن أقرب المنافسين للغزواني هو المرشح بيرام ولد اعبيدي حصل على 18.86%".

وكان ولد غزواني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، فوزه في الانتخابات بعد تجاوزه عتبة الـ50% في الدورة الأولى، مضيفا أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة.

وأعلن غزواني الذي شغل منصب وزير الدفاع وقائد الجيش سابقا، عن فوزه في حضور الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز.

وقال غزواني في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، حين أدلى واجبه الانتخابي: "أتيت لهذا المكتب لأدلي بصوتي كمواطن موريتاني مسجل على اللائحة الانتخابية الوطنية. وأنا أعتز وأفتخر بهذا الجو الذي اقترعت فيه، وهو جو من الاطمئنان والارتياح، ولن تفوتني هذه الفرصة قبل أن أهنئ الشعب الموريتاني على نضجه السياسي وعلى ما برهن عليه من وعي خلال هذه الحملة التي مرت بسلام وبأمان وبطمأنينة".

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