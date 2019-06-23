عاصفة من الهجوم على ميريام فارس بسبب الإساءة لمصر....لبنانيون:انتي تيجي إيه في عمرو دياب وتامر حسني!...ووليد منصور منظم الحفلات : أجرك يساوي إيجار سماعات في حفل الهضبة

كتب محمد بشاري

أثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، غضب الجميع محبي مصر وشعبها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، بشأن سبب عدم إقامتها حفلات في مصر، في الفترة الأخيرة، حيث تتعرض لعاصفة من الانتقادات والهجمات على جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

الشعب اللبناني يتضامن مع المصريين

تضامن الشعب اللبناني مع الهاشتاج الذي أطلقه المصريون ضد الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد الإساءة لمصر خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش مهرجان موازين بالمغرب، بعد تصريحاتها بأنها توقفت عن الغناء لأن سعرها أصبح "تقيل على مصر" على حد وصفها.

وكتبت صفحة عديلة اللبنانية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "يعني منفهم من ميريام فارس إنها بتعبتر حالها أهم من كل المغنيين اللي بيعملوا حفلات بمصر من عمرو دياب لتامر حسني واليسا ونانسي عجرم".

واضافت: "ومنفهم إنها عم توصف شعب كامل بالفقير وعم تفضّل عليه شعوب دول تانية الله أنعم عليهم بالثروات؟ أنا اللي فهمتو إنه بعض الفنانات يا ريت ما بيعملوا لا مقابلات ولا مؤتمرات ويكتفوا بس بالغنا أو هز الوسط".

منظم الحفلات الشهير "وليد منصور" يشن هجومًا على ميريام فارس

وجه منظم الحفلات والمنتج وليد منصور رسالة شديدة اللهجة للفنانة ميريام فارس بعد تصريحها الأخير الذي قالت خلاله إتها ثقيلة على مصر وأجرها مرتفع ولذلك لا تحيي حفلات بها.

وكتب وليد عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك «بالنسبة للفنانة التقيلة على مصر.. كام كيلو يعني بالظبط علشان أقدر أحسب تقيلة بجد ولا إيه».

وأضاف: «والله العظيم عيب إنت كنتي بتخدي ٢٠ ألف دولار لما كنا بنشغلك، والدولار كان ٧ جنيه، يعني بتاخدي ما يوازي ١٤٠ ألف جنيه يعني يا دوب ثمن إيجار السماعات في حفلة من اللي بعملهم لعمرو دياب أو تامر حسني أو حماقي أو شيرين يا تقيلة إنتي».